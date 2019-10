Municipales. Dans la course au Capitole, les candidats prennent leur position

Les choses se précisent dans la course au Capitole. Première candidate déclarée, la vice-présidente au développement économique de la Région Occitanie, Nadia Pellefigue a annoncé la couleur dès février 2019 en lançant en marge du Parti socialiste, le mouvement « Une nouvelle énergie ». Soutenue depuis par le PS et le Parti radical de gauche, la tête de liste, née dans le quartier du Mirail et mère de deux enfants, s’est déjà positionnée sur les questions de mobilité et de démocratie participative. En attendant de dévoiler sa liste qui sera issue à 50 % des partis politiques et à 50 % de candidats de la société civile, Nadia Pellefigue a esquissé quelques propositions.

Développement des pistes cyclables, réduction du nombre de voitures dans la ville, piétonisation de la rue de Metz, bouclier végétal autour du périphérique, votations citoyennes et amélioration des services aux Toulousains sont envisagés. La socialiste a d’ores et déjà déclaré qu’elle ne reviendrait pas sur la troisième ligne de métro, projet phare du maire sortant LR « mais que pour autant elle était loin d’être une réponse suffisante aux enjeux de mobilité ».

Le « mécano » de Jean-Luc Moudenc

Candidat à sa succession mais investi par aucun parti pour pouvoir « mieux rassembler », Jean-Luc Moudenc s’est déclaré le 22 septembre dernier dans une lettre distribuée à 312.000 exemplaires. Il devrait bénéficier du soutien d’En Marche pour ces municipales même si les discussions n’ont pas encore abouti. A 59 ans, ce natif de Saint-Cyprien qui se décrit comme « le candidat de l’expérience », propose « la continuité pour transformer la ville ». La sécurité, la mobilité et l’environnement devraient faire partie de ses principaux axes de campagne. Pour l’heure Jean-Luc Moudenc est en plein « mécano » pour composer également une liste à 50/50 entre « pluralité, ouverture », « prise en compte du travail des élus sortants et de leur loyauté au maire ».

En 2014, 82 % de ses colistiers avaient été élus pour la première fois. Six ans plus tard, le renouvellement sera plus limité, a-t-il prévenu en présentant mi-octobre son premier colistier issu de la société civile, Nicolas Misiak. Ce néo-Toulousain, diplômé d’un master en systèmes de transports intelligents de l’école des Ponts et Chaussées- Supelec, passé par Sopra-Steria, a spontanément contacté le maire de Toulouse pour participer à « l’accélération » de la ville en matière de mobilité et d’écologie urbaine. Il dirige la société Ublu dans le domaine de la transformation digitale.

Un processus inédit

Pour Archipel citoyen, lancé en 2017 et soutenu par Europe Ecologie Les Verts (EELV) et la France insoumise, les choses aussi s’accélèrent. Ce collectif qui défend une « démarche inédite en France » et s’inscrit en faveur de « la transition écologique, de la démocratie par les habitants, la justice sociale et du vivre en commun », est le premier à avoir dévoilé les soixante-dix noms de sa liste participative. Les cent candidats d’Archipel citoyen sélectionnés à l’issue de la désignation en ligne ouverte à tous qui s’est clôturée le 30 septembre, ont passé leur grand oral ce 19 octobre.

Soixante-et-un ont été retenus pour rejoindre les neuf personnes tirées au sort sur les listes électorales qui ont accepté de faire campagne sous sa bannière. Dans cette liste aboutie, figurent plusieurs visages connus comme Antoine Maurice, Michel Bleuse et l’océanographe Catherine Jeandel pour EELV, les ex-PS François Simon et Romain Cujives ou encore l’avocate Claire Dujardin et Jean-Christophe Sellin de la France insoumise. La tête de liste devrait être désignée d’ici le 15 novembre.

Des projets à chiffrer

Pour le Rassemblement National, c’est Quentin Lamotte, conseiller régional depuis 2015 qui a été désigné pour tenter la conquête du Capitole. Âgé de 31 ans, ce courtier en assurance s’était déjà présenté sur la première circonscription de Haute-Garonne lors des législatives de 2017. Sa campagne s’oriente déjà, sans surprise, sur les questions de sécurité, de propreté mais aussi de transports avec un projet de « RER toulousain » et de prolongement des lignes de métro. Des chantiers qui restent à chiffrer.

Johanna Decorse

Crédits : B.L.S : Wikimedia Commons