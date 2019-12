C’est une ligne directrice, une trame qui sous-tend tout son projet en matière de développement économique. Nadia Pellefigue, la tête de liste Une, PS, PRG et PCF pour les prochaines municipales à Toulouse, a détaillé ce mercredi 11 décembre au Lab’Oïkos « le patriotisme économique » qu’elle veut promouvoir si elle est élue.

« Chaque année, la demande locale de produits manufacturés et services représente 52 milliards d’euros pour une production de 62,7 milliards d’euros. On constate que 55 % de la demande s’évade du territoire car les consommateurs comme les entreprises en BtoB n’ont pas identifié les forces économiques sur leur territoire. C’est à cela que nous devrons répondre en privilégiant la réponse locale aux besoins locaux, sans arriver pour autant à un modèle autarcique. Nous assumerons ce patriotisme économique qui est bon aussi sur le plan de la transition écologique », explique la candidate en soulignant la nécessité de « cartographier » les acteurs en présence.

D’où son objectif de créer une plate-forme numérique de vente de produits et services « Made in Toulouse » et de « jouer la carte de la commande publique » en allant plus loin que le Small Business Act initié par son rival Jean-Luc Moudenc.

Chercher l’impact positif

Dans le même temps, Nadia Pellefigue explique vouloir travailler au rayonnement de Toulouse à l’extérieur et faire de la ville un modèle pour « l’entrepreunariat à impact social et environnemental positif ». Pour diversifier ses activités au-delà de l’aéronautique, elle veut lui donner un nouveau positionnement international autour des mobilités du futur en s’appuyant sur l’écosystème local dont font partie Continental, Renaud Software Labs, la start-up Electric Visionary Aircrafts (Eva) ou encore Easymile avec sa navette autonome. Son idée est de faire de Toulouse « un lieu d’expérimentation, en situation quand la maturité technologique le permet et sur des zones dédiées » comme Francazal ou à travers le projet Autocampus de l’université Paul-Sabatier.

« Pour attirer de nouvelles pépites et rayonner plus loin, nous devons faire un pacte territorial entre Toulouse Métropole, le Sicoval et la communauté d’agglomération du Muretain et éviter ainsi une concurrence stupide. L’activité économique se fiche des limites administratives », souligne Nadia Pellefigue qui mise sur l’Europe pour financer une partie de son projet. « L’industrie et le savoir-faire de Toulouse doivent se défendre à l’échelle européenne avec une plus forte présence auprès des parlementaires et des commissaires européens pour trouver des ressources financières », explique-t-elle en envisageant déjà les formations qui seront nécessaires pour ses adjoints.

Johanna Decorse

Sur la photo : Nadia Pellefigue veut faire de Toulouse une référence en matière de mobilité intelligente durable. Crédit Valentine Chapuis - ToulÉco.