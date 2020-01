Municipales à Toulouse : la rétro de la semaine

C’est entouré de treize alliés, candidats aux municipales dans différentes communes de l’agglomération, que Jean-Luc Moudenc a présenté lundi 13 janvier, son programme métropolitain. « Jusqu’à maintenant, chaque maire accommodait à la sauce municipale le projet métropolitain. Travailler sur un projet commun, c’est une grande première », s’est félicité en préambule le maire de Toulouse et président de la métropole. Autour de « valeurs fondatrices », « la qualité de vie et la nature en ville, la solidarité et la métropole du quotidien », le candidat investi par LR et LaRem a affiché ses ambitions concernant les nouvelles mobilités, incarnées notamment par le projet Vilagil.

« Nous mettrons en œuvre le plan mobilité de Tisséo, de 4,3 milliards d’euros, le plus ambitieux de France hors Paris, avec notamment la troisième ligne de métro. Nous transformerons le Plan d’aménagement des routes métropolitaines (Parm) en Plan d’aménagement multimodal métropolitain (Pamm) pour y garantir la place des piétons et des cycles et proposerons la mise en place d’un comité citoyen de suivi de l’ensemble des projets d’investissement », a annoncé Jean-Luc Moudenc.

Un nouveau centre de tri

Le maire et président sortant qui a verdi son discours depuis déjà plusieurs mois, a également promis la création de quatre fermes urbaines sur le territoire métropolitain pour promouvoir les circuits courts, l’ouverture de grands parcs et d’une troisième base de loisirs, autour des Argoulets, Balma, Saint-Orens et Quint-Fonsegrives.

Les enjeux majeurs du mandat 2020-2016 porteront aussi sur la qualité de l’air et la gestion des déchets. D’ici la fin de l’année, la métropole devra décider du périmètre de sa zone à faibles émissions en intégrant ou non le périphérique. Autre obligation, à échéance 2024, le recyclage de tous les emballages plastiques. « Nous allons devoir créer un centre de tri supplémentaire qui va représenter des investissements assez lourds. Il se fera dans le cadre métropolitain ou plus vraisemblablement de Decoset. Ce syndicat mixte qui dispose de la compétence du traitement des déchets ménagers, regroupe huit Etablissements publics de coopération intercommunale dont Toulouse Métropole et couvre un territoire de 152 communes pour près d’1 million d’habitants.

Archipel Citoyen a son local

Mardi 14 janvier, c’est Archipel Citoyen qui donné sa première conférence de presse de l’année, avec l’intention d’instaurer ce rendez-vous hebdomadaire pendant toute la campagne. Dans le café associatif L’Escabel, avec exclamation d’enfants en fond sonore pour cause de grève des crèches, l’écologiste Antoine Maurice ainsi que deux de ses colistiers ont présenté plusieurs mesures dans le champ social et de l’emploi.

« C’est une volonté de consacrer ce premier rendez-vous vous à la question de la justice sociale, qui va de paire avec l’écologie », assure la tête de liste EELV, soutenue par La France insoumise, d’ex-socialistes et des citoyens engagés. Parmi les propositions annoncées, le rétablissement de la cantine gratuite pour les familles défavorisées, de même qu’une tarification « solidaire » dans les transports, l’augmentation du nombre de logements très sociaux et le renforcement des moyens des Ehpad publics. Des préconisations qui restent au stade de l’intention, puisque ni chiffres ni modes de financement n’ont pour le moment été mis sur la table.

Pour Archipel Citoyen, la semaine sera aussi marquée par l’inauguration de son local de campagne, ce samedi 18 janvier, au 17 boulevard Delacourtie, dans le quartier de Saint-Michel. Le même jour, une semaine après la visite de soutien de Ségolène Royale, Nadia Pellefigue sera à Borderouge pour un « midi-minuit ». La candidate PS, PCF, PRG rencontrera les habitants et les associations de quartier lors d’un débat sur le thème de la culture, suivi d’un concert gratuit au Metronum avec Magyd Cherfi, son 68e colistier.

Johanna Decorse avec Sophie Arutunian

Photo Rémy Gabalda - ToulÉco