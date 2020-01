Municipales à Toulouse : la rétro de la semaine

PS :

Après avoir échoué « à créer les conditions du rassemblement des forces de gauches et écologistes dès le premier tour », Pierre Cohen et ses colistiers ont proposé mercredi à la socialiste Nadia Pellefigue et à Archipel Citoyen une liste commune au second tour dans le cadre d’un « accord politique, pas technique ». Celui ou celle qui arriverait premier le 15 mars prendrait la tête de liste au second tour, le nombre de places et les rangs des colistiers se décideraient à la proportionnelle des résultats du premier tour.

« Nous proposons dès à présent qu’un représentant de chaque liste monte un groupe de travail pour trouver nos points de convergence et dépasser nos points de divergence afin de parvenir à un programme commun », a expliqué mercredi Isabelle Hardy. Pour Pierre Cohen, c’est le moment ou jamais.

« Il y a trois mois, Moudenc était sur un boulevard et n’était pas inquiété. Une partie de la droite et de ses proches lui en veulent beaucoup et l’extrême-droite peut envisager les 10%. Aux listes de gauche et écologiste de proposer un débat et une vraie alternative car Moudenc c’est du « Macron plus plus » pour le territoire toulousain avec une baisse des services publics et du foncier laissé à l’opportunisme du privé ». Régine Lange, en troisième position sur la liste de Nadia Pellefigue et ancienne adjointe au développement durable de Pierre Cohen, a répondu jeudi qu’une « main avait déjà été tendue à l’ancien maire ». « Cela n’a pas a abouti, finalement on s’éparpille », a-t-elle regretté.

