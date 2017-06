Toulouse. MyNomadFamily se spécialise dans la location « kid friendly »

Installée chez At Home à Toulouse, MyNomadFamily est une plateforme de réservation recensant des hébergements de qualité pour les familles. Ce projet est porté par Marie Rivet, qui a passé dix ans dans l’univers de la banque avant de créer sa propre société. « J’ai eu cette idée alors que je souhaitais partir seule en vacances avec mes enfants. J’ai cherché en vain un site qui recensait mes besoins pour un tel séjour. Faute d’en trouver un, je me suis retrouvée à louer une maison et à embarquer deux lits parapluie, des poussettes, et surtout, arrivée sur place, à décharger mes affaires par la fenêtre de ma voiture », se souvient-elle.

Certaine du potentiel d’un tel projet, la créatrice s’associe à son frère, afin qu’il développe le site, et démarre son entreprise, en 2015, à l’incubateur Midi-Pyrénées. Les premières locations commencent début 2016. Aujourd’hui, MyNomadFamily propose 300 maisons en France, compte 15.000 visiteurs mensuels et 10.000 familles dans sa communauté. « Nous sommes surtout ravis d’avoir déjà atteint, en terme de location, nos chiffres de l’an dernier, c’est de bon augure pour la suite. »

Une plateforme qui vise les CSP+

Pour développer son portefeuille de lieux, MyNomadFamily s’est appuyée sur un réseau de concierges et sur les recommandations de ses propres contacts. « Nous misons avant tout sur la qualité et le service. Nous ne voulons pas être un petit Abritel ou un énième Airbnb. Nous souhaitons nous imposer comme une marque de référence qui sélectionne des biens de qualité pour les familles. Nous sommes une start-up avec services, qui a industrialisé le “ sur mesure ”. »

L’équipe se charge donc de vérifier et de valider les annonces. Chaque lieu est identifié par un logo en fonction de ses équipements : idéal bébé, enfant ou adolescent. « Nous ne sommes pas dans l’indication “ Familles bienvenues ” utilisée par nos confrères », note la créatrice. « Nous vérifions qu’il y a bien les conditions nécessaires pour accueillir des enfants. Notre ADN, ce sont les maisons qui invitent à bien vivre en famille avec des jeux de société, des livres et des activités sur place. » MyNomadFamily cible plus particulièrement les CSP +, qui ont au moins un bébé. Ses tarifs démarrent à 70 euros et vont jusqu’à 250 euros la nuit en saison.

Son modèle économique est basé sur le commissionnement, mais la publication des annonces par les propriétaires est gratuite. L’objectif pour la société est aujourd’hui de s’internationaliser en amenant, dans un premier temps, les familles étrangères à venir louer en France. « Nous nous appuierons ensuite sur ce nouveau réseau pour développer notre offre à l’international avec la même philosophie qu’en France. » Le site va donc être traduit, mais également être adapté à la culture de chaque pays.

Agnès Frémiot

Sur la photo : Marie Rivet, la fondatrice de MyNomadFamily est hébergée chez At Home à Toulouse. Crédits : Hélène Ressayres – ToulÉco.