Toulouse. Naïo Technologies lève 14 millions d’euros

Après un premier tour de table de 3 millions d’euros réalisé en 2015, l’entreprise toulousaine Naïo Technologies, spécialiste des robots agricoles, boucle une nouvelle levée de fonds de 14 millions d’euros, menée par Bpifrance. Pymwymic s’est joint aux actionnaires historiques, Demeter et Capagro, pour soutenir la stratégie de développement de la jeune pousse au profit d’une agriculture durable.

"Cette levée nous conforte dans nos choix stratégiques de développement », déclare Aymeric Barthes, CEO et co-fondateur de Naïo Technologies qui ajoute, « nous sommes convaincus que d’ici dix ans il y aura des robots dans tous les champs d’Europe et d’Amérique du nord."

Créée en 2011 par Gaëtan Séverac et Aymeric Barthes, deux ingénieurs en robotique, la start-up toulousaine de soixante-dix salariés conçoit et commercialise des robots électriques agricoles capables de désherber mécaniquement les cultures (légumes et vignes) de façon autonome. Avec trois robots (Oz, Dino et Ted) développés depuis sa création, l’entreprise a déjà commercialisé plus de 150 machines dans des exploitations agricoles et viticoles, en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et au Japon.