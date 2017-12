Toulouse. Nouvelle levée de 2 millions d’euros pour Naïo Technologies

Deux ans après son dernier tour de table, Naïo Technologies annonce une nouvelle levée de 2 millions d’euros. Les investisseurs historiques, Capagro, Demeter Ventures et Wiseed, ont participé à l’opération ainsi que deux nouveaux investisseurs, Oeneo et Pro Drones Investments.

Portée par une croissance exponentielle, l’entreprise toulousaine espère, grâce à cette nouvelle levée de fonds, accélérer son déploiement à l’international et industrialiser ses process et ses produits. Objectif : conforter sa position de leader mondial de la robotique agricole. Le recrutement d’un business développeur en Californie et la

signature d’un partenariat de distribution au Japon sont déjà programmés.

Depuis sa dernière opération en 2015, Naïo Technologies a connu une forte période de croissance qui s’est matérialisée par la commercialisation d’une centaine de robots, un chiffre d’affaires multiplié par quatre, un doublement du nombre de ses salariés et l’obtention du Pass French.