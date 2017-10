Naïo Technologies obtient le Pass French Tech

La start-up toulousaine de robotique agricole Naïo Technologies vient d’obtenir le label French Tech. L’entreprise basée dans la banlieue toulousaine commercialise ses robots en France métropolitaine mais aussi à l’international : implantée en Europe (Suisse, Allemagne, Danemark, Belgique, Angleterre, Irlande) elle vend depuis peu ses robots en Martinique et en Nouvelle-Zélande. Ceux-ci permettent aux agriculteurs et maraîchers de faciliter le travail sur leurs exploitations grâce à un désherbage mécanique autonome. Avec ses nouveaux engins, Oz, Dino, Bob et Ted, Naïo Technologies espère conquérir dans les trois ans à venir de nouveaux segments de marchés et de nouvelles zones géographiques.

Dans le cadre de ses ambitions, Naïo Technologies organise la deuxième édition de son Forum International de Robotique Agricole (Fira) les 29 et 30 novembre prochains à Toulouse, au quai des savoirs, bâtiment totem de la French Tech. Au delà de présenter sa gamme technologique, son objectif est aussi de rassembler les acteurs internationaux de la robotique agricole pour réfléchir à une agriculture plus autonome.