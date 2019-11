Naïo Technologies récompensé par le salon Agritechnica

Le robot Dino de l’entreprise toulousaine Naïo Technologies a été médaillé d’argent au palmarès de l’Innovation 2019 dévoilé par le Agritechnica, à Hanovre. L’outil, destiné au désherbage des salades, combine plusieurs technologies pour désherber à la fois entre les rangs et entre les plants.

« C’est un système de captation des cultures sous le robot, basé sur des technologies de deep learning. La machine est capable, grâce à un apprentissage et un entraînement préalables, de reconnaître et distinguer des salades quels que soient leur couleur, leur variété ou leur stade de croissance. En s’appuyant sur la combinaison de caméras et d’un système de localisation GPS, Dino est ensuite en mesure de déterminer précisément et en temps réel l’emplacement des plants, au moment où il passe au-dessus des planches », indique les dirigeants de Naïo dans un communiqué.

Créée en 2011 par Gaëtan Séverac et Aymeric Barthes, ingénieurs en robotique, Naïo Technologies compte près de 150 robots en circulation dans le monde, qu’il s’agisse de Oz, destiné aux maraîchers diversifiés, Dino pour le désherbage des légumes en planches ou encore Ted, pour la viticulture. Naïo Technologies compte trente-cinq salariés pour un chiffre d’affaires de 2,8 millions d’euros en 2018.