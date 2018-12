Naissance du RésO Incubateurs Pépinières +, nouveau réseau régional

RésO Incubateurs Pépinières + a été lancé il y a quelques jours par Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie en charge du développement économique. Né de la fusion de Synersud (ex-Languedoc-Roussillon) et de Rezopep (ex-Midi-Pyrénées), RésO Incubateurs Pépinières + a pour vocation sous la houlette de l’agence de développement économique Ad’Occ de fédérer les structures d’accompagnement et d’hébergement des porteurs de projet et des jeunes entreprises à fort potentiel.

RésO Incubateurs Pépinières + est chargé notamment de favoriser la montée en compétences de ses membres grâce à la mutualisation des moyens et à l’échange des bonnes pratiques. Des entreprises comme Sigfox, Telegrafik, Delair Tech, Naïo Technologies, Teads, Bime, Smag, SD Tech, Isotropix, Bulane, ITK, Exavision ont été accompagnées par RésO Incubateurs Pépinières +. Le réseau a également donné naissance au fonds d’amorçage Créalia Occitanie, l’incubateur Alter’Incub, la pépinière d’entreprises Réalis, spécialisés dans l’accompagnement des entreprises issues de l’économie sociale et solidaire et Ad’Occ Sport (ex-LR Set), l’incubateur dédié au sport, aux loisirs et au tourisme.

1300 porteurs de projet et jeunes entreprises sont accompagnés tous les ans. Ce qui a débouché sur la création de 20.000 emplois depuis 1995. Le taux de survie des entreprises accompagnées à cinq ans est de 85% (contre 60% sans accompagnement)