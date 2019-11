Narbonne Accessoires lance le chantier de sa nouvelle plateforme logistique à Lézignan-Corbières

Spécialiste de vente d’accessoires pour véhicules de loisirs (caravanes, camping-cars, 4X4, bateaux, fourgons…), également concessionnaire de camping-car dans le sud de la France, Narbonne Accessoires a posé le 15 novembre la première pierre de sa nouvelle base logistique, à Lézignan-Corbières, dans l’Aude. Représentant un investissement global de 17 millions d’euros, la plateforme, construite par GSE Régions (Pérols – Hérault), sera livrée en avril. « Elle permettra à Narbonne Accessoires d’accroître sa capacité de stockage et de traitement de façon importante, mais aussi de regrouper ses activités de logistique actuellement réparties entre deux sites, et d’avoir ainsi une meilleure qualité de service pour conquérir de nouveaux marchés à l’étranger », précise Yannick Masse.

Un bâtiment à énergie positive

Ce projet intégrera une ferme solaire en toiture. Cette installation produira quasiment 2500 MWH par an, ce qui représente la consommation de 830 foyers lézignanais. Le bâtiment produira plus d’énergie qu’il n’en consommera pour son fonctionnement. Avec ses soixante-sept magasins en France et à l’étranger, une activité BtoB en croissance et un développement dans le domaine du marketplace, Narbonne Accessoires compte aujourd’hui accélérer son développement à l’export en Europe, notamment vers les pays du nord, les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne.

« Sous réserve, pour ce dernier, d’une clarification des conditions de sortie de la communauté européenne », observe Yannick Masse. Narbonne Accessoires compte enfin ajouter du service à la vente d’accessoires. La société assure ainsi toute une gamme de services concernant les véhicules de loisirs, que ce soit la location, la réparation, l’aménagement et l’équipement.

Ouverture du capital en 2020



Narbonne Accessoires réalise un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros, à parts égales dans les accessoires et l’activité de concession et vise 180 millions d’euros d’ici à trois ans. Pour cela, les magasins vont être réaménagés afin de faire de la place pour les univers les plus porteurs tels que les panneaux solaires, les batteries au lithium, les espaces techniques pour les systèmes de portage de vélos ou de motos, les vélos électriques. L’entreprise emploie 450 salariés. Les deux dirigeants étudient une ouverture du capital courant 2020, pour financer des acquisitions dans des activités complémentaires dans la partie accessoires.

Hubert Vialatte

Sur les photos :

En haut : la maquette du futur site de Narbonne Accessoires. Crédits : Agence XXL

En bas : la pose de la première pierre par les deux dirigeants. Crédits : DR.