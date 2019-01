Nectop, le nouveau PC Occitan

Nectrium est une startup créée à Montpellier en octobre 2018 par Adrien Thierry. Pourquoi ce nom ? « NEC pour Native EcmaSript Compilator et TRIUM parce que c’est la troisième entreprise que je crée », explique-t-il. Elle a lancé un PC baptisé « Nectop », fabriqué à Montpellier. Pour se différencier de la concurrence, le Nectop utilise le système d’exploitation Linux (NectarOS), intègre un outil d’intelligence artificielle (Nector) et se veut « éthique et écologique » : il est fabriqué en Occitanie et le boîtier est fabriqué sur des imprimantes 3D à partir de plastique d’amidon de maïs.

Pour 2019, l’entreprise s’est fixée comme objectif de vendre 500 Nectop. Pour l’instant, il existe une seule version de la solution, « mais nous travaillons sur la conception de plusieurs déclinaisons du Nectop, explique Matthieu Barré, comme un modèle dédié au jeu ou une tablette, ainsi que des accessoires, comme un onduleur intégré ou un écran de voyage de 4,5 centimètres ».

Nectrium emploie aujourd’hui trois personnes, mais si elle atteint ses objectifs, l’entreprise devra passer à une phase industrielle. Pour cela, elle songe notamment à l’Ariège. Enfin, pour rappel, il existe au moins une autre marque occitane de PC : il s’agit du Kubb, conçu par l’entreprise toulousaine Bleu Jour.

Pascal Boiron