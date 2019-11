New space : la Californienne Loft Orbital crée une filiale à Toulouse

Loft Orbital Solutions vient tout juste de déposer ses statuts et de prendre ses quartiers chez At Home, dans le quartier toulousain de Compans Caffarelli. La maison-mère de cette start-up californienne, Loft Orbiral Technologies, a été créée en 2017 par Antoine de Chessy, qui travaillait alors aux États-Unis pour Astium, avec deux cofondateurs, le Français Pierre-Damien Vaujour et l’Américain Alex Greenberg. Leur proposition est alors inédite : proposer à des entreprises, institutions ou start-up de partager de l’espace sur un satellite afin d’exploiter des données.

« Concrètement, nous achetons des satellites placés en orbite basse, à 500-600 kilomètres d’altitude (adaptée à l’observation de la terre) et nous mettons ces infrastructures à disposition de clients qui souhaitent faire voler et opérer un capteur (une caméra, une radio, de l’IoT). Ces clients, dont le métier est de traiter des données, nous louent l’infrastructure spatiale, et nous créons donc les logiciels qui font l’interface entre le capteur du client et notre satellite », explique Antoine de Chessy. « Les données de chaque client locataire sont bien évidemment traitées individuellement ». Le premier satellite opéré par Loft Orbital sera lancé au premier semestre 2020, suivi par un autre au second trimestre 2020. Parmi les premiers clients : Eutelsat, le Gouvernement émirati, et trois start-up : Orbital Sidekick, Fugro et SpaceChain.

« Le news space est un enjeu fort pour la France »

Depuis sa création, Loft Orbital a su convaincre parmi les plus gros investisseurs de la silicon valley, notamment Uncork Capital et Foundation Capital. Une première levée de fonds en 2017 a permis de lever 3,5 millions de dollars (soit 3,1 millions d’euros) , puis, en août dernier, 13 millions de dollars (11,7 millions d’euros) ont été levés. Des montants peu communs en France. « Ce n’est pas exceptionnel à San Francisco », note Antoine de Chassy, « et notre arrivée à Toulouse, avec de tel investisseurs à notre actif, pourrait créer un effet d’entrainement ».

Pour ce Franco-américain, l’Hexagone est en retard sur le new space : « c’est comme pour les Gafam : tout se fait aux USA et en Chine. Il faut donc se bouger, investir massivement, et garder ici les meilleurs talents, ce qui n’est pas facile. C’est un gros enjeu pour la France, qui est la première puissance spatiale en Europe ». Loft Orbital, dont la base toulousaine doit permettre de conquérir les marchés européen, moyen oriental et africain, compte être rentable d’ici deux ans et embaucher dans la Ville rose 20 personnes d’ici 2021. « Toulouse a une image de marque qui nous facilite le travail », reconnait Antoine de Chassy.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Les trois cofondateurs de Loft Orbital, Antoine de Chessy, Pierre-Damien Vaujour et Alex Greenberg. Crédits : Loft Orbital - DR.