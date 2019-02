Newrest Restauration complète son implantation en France

Newrest Restauration a fait l’acquisition de la société Isidore Restauration implantée principalement dans le nord-ouest de la France. Ce rachat complète le maillage territorial de Newrest Restauration entamé en 2016. La filiale de Newrest France vise désormais un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros d’ici cinq ans. Depuis trois ans, la société toulousaine créée par Olivier Sadran se développe dans la restauration collective au côté de ses autres métiers traditionnels que sont la restauration aérienne et à bord des trains.

Entreprise familiale de 307 salariés, Isidore Restauration est spécialisée dans la restauration collective et exerce son activité dans les écoles, les entreprises, les maisons de retraite, les hôpitaux, les crèches et les centres de loisirs. Newrest est également implanté à travers ses activités de restauration collective en Tunisie, Maroc, Algérie, Grèce, Moyen Orient (Qatar et Sultanat d’Oman) ou encore au Pérou. Le groupe Newrest, pour sa part, compte 32.000 collaborateurs présents dans une cinquantaine de pays. Il a enregistré un chiffre d’affaires de 1,9 milliards d’euros en 2018,