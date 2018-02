Newrest, l’innovation permanente

La volonté de réinventer son métier est inscrite dans l’ADN de Newrest. En se lançant sur le marché français de la restauration collective début 2016, le groupe toulousain n’a pas dérogé à sa philosophie. « Nous avons misé sur des concepts innovants, axés autour des circuits courts et de la régionalité, en nous appuyant sur notre force logistique pour accompagner les petits producteurs », souligne la direction.

En France et dans la grande région toulousaine, quelque 200 entreprises, collectivités et autres établissements scolaires ou médicosociaux font confiance à Newrest Restauration, qui enregistre déjà un chiffre d’affaires d’affaires de plus de 100 millions d’euros pour ce secteur.

De quoi conforter la stratégie d’équilibrage et de complémentarité entre les différents métiers du groupe fondé par Olivier Sadran. S’il a acquis sa notoriété avec son activité historique de restauration embarquée à bord des avions, Newrest a signé une entrée remarquée à bord des TGV en 2015 et intervient également dans la gestion des bases de vie pour les grands acteurs industriels ainsi que dans les concessions de commerces aéroportuaires. Un ensemble qui emploie aujourd’hui 30.000 collaborateurs dans une cinquantaine de pays, et qui représente près de 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Ce succès n’empêche cependant pas le groupe toulousain de conserver « un esprit challenger ». « Au delà du point commun évident qu’est Olivier Sadran, nous partageons la même philosophie avec le TFC : dans cette posture de challenger, nous misons sur notre collectif pour performer », conclut la direction.