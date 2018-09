Le Toulousain Newrest signe un contrat avec Air Canada

Newrest, spécialiste français de la restauration hors foyer avec 1,1 million de repas servis chaque jour dans quarante-neuf pays, a décroché un contrat pour avec la compagnie Air Canada. La société toulousaine fournira des services de restauration à Air Canada au départ de l’aéroport MontréalTrudeau à partir du 1er décembre 2018.

Ce nouveau contrat renforce la présence de Newrest au Canada, pays dans lequel l’entreprise co-présidée par Olivier Sadran et de Jonathan Stent-Torriani s’est établie en 2009 . Elle opère depuis les aéroports internationaux de Toronto, Calgary et Montréal. Le groupe Newrest a construit une nouvelle unité de production à Dorval afin d’assurer le service d’environ vingt vols long-courriers et soixante vols court et/ou moyen-courriers par jour au départ de l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour le compte d’Air Canada.

Cette installation dotée d’équipements modernes et innovants ouvrira en novembre 2018.