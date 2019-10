Nexteam Group distingué par le cabinet EY à Toulouse

Jeudi 3 octobre, à Toulouse, Ludovic Asquini, président de Nexteam Group , Grégory Poux, directeur général et Frédéric Gentilin, directeur général délégué, ont reçu le Prix de l’entrepreneur de l’année dans la catégorie Entreprise familiale, décerné par le cabinet d’audit EY, pour la région

Occitanie.

Chaque année, ce prix distingue des femmes et des hommes ayant fait preuve d’innovation, de leadership et d’excellence, et qui ont également contribué à l’amélioration de la qualité de vie de leur région, de leur pays, à travers le monde. Nexteam Group est un acteur majeur dans l’usinage complexe pour les industries aéronautique et défense.