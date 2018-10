Nocturne Éco de Victor Hugo : « le marché met tout le monde à égalité »

Anne Dhares, Pierre Guarrigues, votre agence PGO réalise la Nocturne Éco dans la halle du marché Victor Hugo à Toulouse. Quel en est le principe ?

Pierre Guarrigues : Il s’agit d’une rencontre entre les chefs d’entreprises, les artisans du marché et les décideurs instutionnels. Cette Nocturne Éco vient en complément des Nocturnes grand public qui se déroulent également dans l’enceinte du marché. Cette fois, les professionnels peuvent faire du réseautage, et inviter des collaborateurs ou des prospects, avec un format basé sur le partage et la convivialité.

Anne Dharès : Cette soirée s’adresse à plusieurs écosystèmes : en interne dans l’entreprise, en externe avec les clients et les prospects, et enfin, à l’ensemble du monde économique local. Tout le monde s’y retrouve.

Quelle est la particularité de cette Nocturne Éco ?

Pierre Guarrigues : C’est vrai qu’il existe un grand nombre de soirées business à Toulouse. Mais le grand avantage du marché, c’est qu’il met tout le monde sur un même pied d’égalité : du jeune chef d’entreprise au président de groupe, tout le monde se retrouve pour partager les spécialités culinaires du marché. L’autre avantage, c’est que pour pouvoir gouter à tout, il faut se promener dans le marché. Et cette déambulation permet de rencontrer un maximum de personnes.

Quelles sont les nouveautés par rapport à la première édition ?

Anne Dharès : On développe le concept avec des partenaires qui peuvent bénéficier d’espaces privatifs et apporter leurs propres outils de communication. Ce système nous permet aussi de baisser de 20 euros le prix par personne, car nous souhaitons le rendre accessible au plus grand nombre. C’est un événement professionnel qui propose une vraie valeur ajoutée en matière de visibilité et de présence.

Propos recueillis par M.V.

Sur la photo : Les acteurs de l"économie locale se retrouvent le 16 octobre au marché Victor Hugo pour la Noctune Éco. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco