Toulouse. Nomination d’un directeur des opérations à Sigfox

Franck Siegel a rejoint la société installée à Labège dans la banlieue de Toulouse en tant que directeur des opérations et membre du comité exécutif de Sigfox, leader mondial de l’internet des objets. Il sera rattaché directement au CEO Ludovic Le Moan.

Ancien officier de la Marine nationale, Franck Siegel a mené une longue carrière de direction dans différentes entreprises telles que BT, Verizon ou Dimension Data. Au sein de Sigfox, il aura en charge les départements marketing, ingénierie, opérations, IT, sécurité, program management office et ressources humaines.

Depuis son arrivée en octobre 2017, il a lancé plusieurs projets sur l’organisation du portefeuille Sigfox et l’expansion de son architecture opérationnelle globale. L’objectif est d’améliorer l’adaptabilité et la flexibilité du réseau IoT et de son infrastructure cloud.

En 2017, Sigfox a connu une expansion géographique importante de son réseau puisque la société est présente désormais dans quarante-trois pays, et enregistre une croissance de plus 90% du nombre d’objets actifs connectés lors des six derniers mois, soit désormais, plus de 2,5 millions d’objets actifs. En 2018, Sigfox prévoit de poursuivre son plan d’expansion mondial pour atteindre la couverture de soixante pays et connecter dix millions d’objets à son réseau.