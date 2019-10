Nominations. Nicolas Lecat rejoint le groupe aveyronnais RAGT

Nicolas Lecat, 47 ans, ingénieur qui dirigeait depuis plus de dix ans la coopérative Agribio Union, rejoint RAGT et prend la direction générale du métier historique du groupe, celui de la collecte, de la fabrication d’aliments et de la distribution. Il succède à Gildas Moumas.

La société RAGT Plateau Central s’adresse à près de 10.000 agriculteurs, éleveurs et négociants à qui elle apporte semences et intrants agricoles pour les productions animales ou végétales. Elle leur assure également la collecte de céréales et d’oléo protéagineux. Elle fournit enfin du conseil et de l’accompagnement par la formation.

Basé à Rodez, en Aveyron, le groupe RAGT compte 1316 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 352 millions en 2018.