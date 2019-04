Nominations. Deux nouveaux directeurs à Toulouse Business School

La Toulouse Business School enregistre l’arrivée d’un nouveau directeur commercial et d’un nouveau directeur administratif et financier. Pierre Lacazedieu, nommé directeur commercial, est passé par Open et Air France. Il aura pour missions principales de manager l’équipe commerciale de la formation continue de TBS, de définir et déployer la stratégie commerciale de l’école en développant son portefeuille clients et grands comptes.

De son côté, Sylvain Montani est le nouveau Daf de TBS. Il a été auditeur confirmé chez Arthur Andersen puis chez Lagardère, avant d’occuper les fonctions de contrôleur financier groupe et de responsable du contrôle de gestion business unit chez Airbus Defence & Space. Il est diplômé de l’Edhec et de la London School of Economics. Il intègre TBS pour garantir la bonne gestion administrative et financière de l’école et pour contrôler l’exécution de la stratégie du groupe.