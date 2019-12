Nominations à La Dépêche du Midi

Après quarante ans de carrière au sein du Groupe Dépêche et quatorze ans à la tête de la rédaction, José Biosca, directeur de l’information et de la production de contenus, quittera le journal le 31 décembre 2019. Son départ donne lieu à des mouvements au sein de la rédaction du quotidien régional. Ainsi, Éric Berger est lui nommé rédacteur en chef adjoint à compter du 1er janvier 2020. Il a rejoint La Dépêche il y a dix-huit ans et est rattaché à la rédaction en chef depuis le 1er septembre 2018.

Enfin, après avoir été rédacteur en chef de l’édition « Soir » chez LCI puis de LCI.fr pendant trois ans, et avoir évolué dans différentes rédactions telles que Le Journal du Dimanche, Europe 1, sports.fr ou encore Métronews, Nicolas Moscovici rejoint le Groupe La Dépêche du Midi en tant que rédacteur en chef adjoint.

Eric Berger et Nicolas Moscovici sont tous deux placés sous l’autorité de Lionel Laparade, rédacteur en chef, lui-même rattaché à Jean-Nicolas Baylet, directeur général et directeur de la publication.