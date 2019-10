« Nos résidences séniors Cosy Diem favoriseront le vieillir en bonne santé »

Jacques Rubio, pourquoi avoir décidé de soutenir Futurapolis santé cette année ?

En tant que professionnels de la construction, nous avons la responsabilité de produire des logements en phase avec les besoins des gens et l’évolution de la société. Nous avons donc créé « Cosy Diem » l’an dernier en partenariat avec Serenis, un acteur de la gériatrie, pour construire des résidences de services séniors. Nous répondons ainsi aux besoins en logements d’une population vieillissante, mais qui souhaite garder son autonomie. C’est une vraie stratégie qui s’inscrit dans les recommandations de l’OMS pour favoriser le vieillir en bonne santé. Avec cette préoccupation, nous nous retrouvons parfaitement dans l’esprit de Futurapolis Santé.

En quoi ces résidences sont-elles innovantes ?

Parce que ce qu’elles proposent n’existe pas ailleurs sur le marché ! Tout d’abord nous nous sommes associés avec Serenis qui a développé à travers son activité de cliniques gériatriques une approche particulière du soin de la personne âgée. Ces résidences sont donc tournées vers les « grands séniors » et proposent des services à la demande (blanchisserie, aide ménagère, soins à la personne…) mais aussi des activités encadrées par des professionnels pour développer et maintenir leurs capacités fonctionnelles et intellectuelles. Elles sont dotées d’un restaurant ouvert au public, car l’on sait que maintenir le lien social chez les séniors est primordial. Les appartements sont ergonomiques, équipés en domotique, de rampes de soutien et de cheminements lumineux en cas de perte d’autonomie.

Quand livrerez-vous ces premiers logements ?

En Occitanie, les 200 premiers logements Cosy Diem seront livrés dans quelques mois au Cap d’Agde et à Narbonne. Une vingtaine de résidences est par ailleurs à l’étude sur l’ensemble du territoire. Nous visons les investisseurs professionnels ou particuliers dans des villes de plus de 30.000 habitants et les agglomérations de 80 à 100.000 habitants.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Photo DR