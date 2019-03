« Nous devons contribuer à la liberté de se former »

« Si la réforme de la formation professionnelle vise à sécuriser les parcours professionnels et à permettre à chacun d’être davantage acteur de son évolution, elle entraîne cependant une redistribution des cartes et des rôles, ainsi qu’une modification profonde des approches pédagogiques et des modalités de financement. Un bouleversement qui risque de détourner, à court terme, les candidats, d’autant que nous n’en connaissons pas encore tous les contours, notamment en matière de prise en charge.

Les organismes de formation doivent être donc plus que jamais mobilisés. Pour faire évoluer leur pédagogie dans le sens d’une réforme qui tend vers plus de modularisation des programmes, organisés par blocs de compétences, mais aussi vers davantage d’apprentissage rendus possibles en dehors du temps de travail. Tout en préservant bien sûr leur qualité !

C’est dans cet esprit que Toulouse Business School a par exemple élaboré le Parcours Manager que nous lançons en partenariat avec le Conseil régional Occitanie. Un programme conventionné (prévoyant une douzaine de places financées pour des demandeurs d’emploi) qui repose sur une innovation pédagogique de classe inversée et de « blended learning » (20% de cours en présentiel, contre 80% de distanciel). Nous avons également fait évoluer d’autres cursus opérationnels de niveau II pour répondre à cette volonté d’optimiser le temps passé à l’école. Elle a également guidé la façon dont nous avons élaboré notre nouveau MSc Business Development et les nouveautés de l’Executive MBA.

Pour autant, la responsabilité des écoles ne se limite pas à adapter leurs formations et à garantir leur qualité. La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » nous adjoint également un rôle de conseil et d’accompagnement. La formation continue de TBS intègre deux services dédiés : le « Career Booster », espace de coaching individuel et de gestion de carrière, et un service d’ingénierie financière pour aider les candidats à élaborer le financement de leur projet dans toutes ses composantes : analyse des besoins d’évolution, dimensionnement de la formation adaptée, montage du plan de financement cohérent…

Cela implique naturellement d’être plus que jamais au contact des branches professionnelles, clusters, institutionnels, opérateurs de l’emploi… afin d’identifier les synergies en terme de parcours sur-mesure, et de positionner ensuite des dispositifs incitatifs pour que les individus s’impliquent dans le co-financement de leur parcours. »

Vanessa Gatti, responsable Promotion & Admission Formation Continue de Toulouse Business School

Photo Crédit TBS.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Les conseillers de la Formation Continue de Toulouse Business School vous donnent rendez-vous sur le Campus d’Entiore (2 avenue Mercure – Quint Fonsegrives), le samedi 6 avril dans le cadre de Portes ouvertes (parcours, témoignages, coaching, conseils)

Et tous les jeudis sans RDV en continu dans le cadre des « Jeudis de l’information »