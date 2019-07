« Nous plaçons les apprenants au centre du dispositif pour les préparer à leur reconversion »

« Le parcours Management de Centre de Profit a pour vocation de former des managers dans une approche du pilotage à 360° d’une entité. Depuis quatre ans, nous avons ouvert ce dispositif à des sportifs de haut niveau en partenariat avec Provale. Il se décline en une formation à distance en blended learning avec des situations pédagogiques en face-à-face, en classe virtuelle, ou en temps asynchrone pour s’adapter au mieux aux activités d’un joueur professionnel, comme à celles d’un cadre en activité. Nous avons développé une véritable expertise en formation à distance.

Afin que la distance ne soit pas synonyme d’isolement ou de désengagement des apprenants, nous avons créé le poste d’animateur de communauté apprenante. Une personne ressource à la fois pour les stagiaires et les intervenants, qui a des compétences techniques, organisationnelles et sociales. Elle mène des actions au quotidien pour veiller à la bonne appropriation des outils, à la maîtrise du calendrier ou pour s’assurer que les apprenants sont à l’aise dans la formation.

Nous menons ce programme depuis quatre ans. Nous avions 22 stagiaires la première année, 44 la deuxième, à parts égales des francophones et des anglo-saxons, et nous avons maintenu ce chiffre depuis. Le taux de réussite est en moyenne de 80 % avec également de très belles créations d’entreprises à la clé.

Nous dupliquons ce dispositif depuis le 4 juin en nous adressant cette fois à des demandeurs d’emploi. Nous avons redessiné le programme Parcours Manager en nous appuyant toujours sur le principe de la classe renversée. Une modalité pédagogique où les apprenants deviennent acteurs et actifs de leur formation. Ils se placent au centre du dispositif afin d’être outillés pour leur reconversion professionnelle. Ils créent le contenu à distance et le mettent en application par des débats et des questionnements lors du temps passé avec le formateur. Les temps de face-à-face sont ainsi optimisés pour une meilleure appropriation du savoir.

Ce modèle a déjà fait ses preuves avec les sportifs de haut niveau et vient d’être mis pour la première fois en place avec des demandeurs d’emploi. Une promotion de quinze apprenants a démarré sa formation le 4 juin. Elle est financée par la Région Occitanie et Pôle emploi, à qui nous apportons notre expertise de formation à distance, et elle durera trois mois et demi. L’objectif est un retour à l’emploi dans des postes de managers opérationnels. »

Sophie Duplan, directrice de programmes académiques chez Toulouse Business School

