Nouveau directeur général adjoint chez Digital 113

Digital 113, le cluster numérique d’Occitanie, annonce la nomination de Jérémy Guillaume, 31 ans, au poste de directeur général adjoint. Basé à Montpellier, ce dernier supervisera au quotidien l’équipe de quatre personnes officiant sur place et accompagnera le développement du cluster. Il sera notamment chargé des collaborations avec les institutionnels et partenaires sur la partie Est de la région Occitanie.

Il se voit également confier l’animation et la coordination du Comité Territorial Est (organe d’animation du territoire et de définition des plans d’action locaux ), ainsi que le pilotage de l’axe « International ».

Jérémy Guillaume est placé sous la responsabilité d’Amélie Leclercq, directrice générale de Digital 113.

Avant de rejoindre Digital 113, Jérémy Guillaume a dirigé pendant plus de six ans la start-up Snapkin qui commercialise une solution et des services autour de la modélisation 3D du bâtiment pour des maquettes Bim.