A Diagora Labège, un nouveau lauréat pour Diag’Incub

L’espace de congrès Diagora à Labège a sélectionné le deuxième lauréat de son appel à projets lancé dans le cadre de son incubateur d’événements Diag’Incub. Pour l’édition 2020, il s’agit de Danse ’Art, un salon dédié à la danse qui se tiendra du 28 au 29 mars prochains.

L’objectif de Diag’Incub est d’encourager et accompagner la création d’une nouvelle manifestation par un principe de partenariat sur trois ans. La première année, la location d’espace à Diagora est offerte au lauréat, la deuxième année, la moitié des frais de location sera offerte et la troisième année, une « aide complémentaire » sera proposée par Diagora.

Le salon Danse’Art, pour sa première édition, propose une cinquantaine d’exposants venus de France et d’Europe. "Les visiteurs pourront découvrir huit types de danse (classique, contemporain, jazz, danses sportives et latines, flamenco et hip-hop) et rencontrer tous les acteurs emblématiques du secteur", expliquent les organisateurs dans un communiqué.