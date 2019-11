Santé. Nouveau président pour le pôle Eurobiomed

Eurobiomed, le pôle de compétitivité santé Grand Sud, est désormais présidé par Michaël Danon. Directeur général adjoint du groupe Pierre Fabre, il succède ainsi à Xavier Tabary. Pour rappel, Eurobiomed et Cancer Bio Santé (CBS) ont récemment annoncé leur fusion pour donner naissance à un pôle consolidé qui a conservé le nom d’Eurobiomed. Michaël Danon préside donc un nouveau pôle de compétitivité santé, couvrant les régions Sud Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie.

Chez Pierre Fabre, Michael Danon est directeur général adjoint chargé des affaires économiques, du réglementaire, du juridique et du secrétariat général. D’ici 2022, Eurobiomed a l’ambition de réunir 500 membres (contre 380 aujourd’hui) et d’accompagner près de 100 projets de R&D par an. Son siège social est basé à Marseille.