Nouveautés chez Optitec, pôle photonique et imagerie

Optitec, le pôle photonique et imagerie des régions Sud et Occitanie déploie son nouveau modèle économique après avoir fait le constat suivant : "Dans la chaîne de l’innovation qui s’étend

de la R&D amont de la PME au marché à l’international du grand groupe, il existe un trou béant correspondant au transfert de la technologie de la PME au groupe« . Optitec a donc pour ambition d’offrir »au sein d’un lieu physique (…), une infrastructure pilote qui rassemble des acteurs sur tous les niveaux de la chaîne de valeur, dans un esprit d’innovation ouverte". Le premier site pilote sera implanté sur le territoire de la métropole d’Aix-Marseille.

Optitec constitue un écosystème de 220 acteurs, composé d’industriels, d’établissements de recherche et d’organismes de formation, qui comptabilise aujourd’hui plus de 70.000 emplois et réalise un chiffre d’affaires de trois milliards d’euros.

La photonique est la branche de la physique concernant l’étude et la fabrication de composants permettant la génération, la transmission, le traitement (modulation, amplification) ou la conversion de signaux optiques.