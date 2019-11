Occitanie. Nouveaux locaux à Mazères pour le groupe HBF

Le Groupe HBF va inaugurer le 27 novembre prochain ses nouveaux locaux à Mazères en Ariège. En vingt-trois ans d’existence, la société est devenue un acteur important du secteur de la conception et de la distribution de matériel électrique en France et à l’international avec 65 millions d’euros de chiffre d’affaires et 250 collaborateurs à travers le monde.

HBF s’est diversifié autour de quatre domaines d’activité : l’équipement électrique, l’éclairage, la domotique et les objets connectés. Pour l’inauguration, ses dirigeants ont invité Bertrand Picard, fondateur de Solar Impulse, le premier avion sans carburant à autonomie perpétuelle, qui réalisera une conférence.

Le groupe ariégeois a constitué un catalogue composé de plus de 6000 références produits commercialisées majoritairement dans la grande distribution, notamment dans les enseignes de bricolage et sur internet. En 2020, il s’est fixé comme objectif de réaliser 25% de son chiffre d’affaires à l’export.