Nouvelle ligne d’assemblage Airbus à Toulouse : réaction de Jean-Luc Moudenc

Alors qu’Airbus vient d’annoncer l’ouverture d’une chaîne d’assemblage de l’A321 à Toulouse, le maire et président de Toulouse Métropole a déclaré par voie de communiqué que « cette décision est une formidable nouvelle pour le développement économique de notre territoire ».

Il salue la création de 500 emplois . « Le choix de Toulouse conforte une nouvelle fois l’attractivité de notre territoire et son statut de métropole européenne de l’aéronautique et de l’espace. Je salue cette décision, non sans une certaine pointe de fierté pour l’excellence toulousaine de la filière », complète Jean-Luc Moudenc.