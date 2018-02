Nouvelle concertation sur le projet de Toulouse EuroSudOuest dans le quartier Matabiau

Jusqu’au 29 mars, Toulouse Métropole et Europolia organisent une concertation préalable au projet de création d’une Zone d’aménagement concerté dans l’opération d’aménagement Toulouse EuroSudOuest (Teso) située dans le quartier de la gare Matabiau. La concertation concerne également le projet du Pôle d’échanges multimodal comprenant l’extension du bâtiment voyageurs côté Marengo, pilotée par SNCF Gares & Connexions.

Durant cette période le public, les riverains du projet Toulouse EuroSudOuest, les usagers de la gare Matabiau et l’ensemble des habitants de Toulouse Métropole sont invités à s’informer sur ces deux projets et à faire part de leurs observations. Différents types de modalités sont mis en place (réunion publique le 13 mars à l’arche Marengo, un site internet dédié, www.toulouse-eurosudouest.eu et un dossier de concertation au siège de Toulouse Métropole et à la gare de Toulouse Matabiau).

À l’issue de cette concertation préalable, le projet de création sera présenté par le président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc, puis soumis au vote du conseil de la Métropole. Le bilan de la concertation sur le pôle d’échanges multimodal sera également présenté par le directeur Général de SNCF Gares & Connexions.