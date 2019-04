Nouvelle cour administrative d’appel : le Conseil d’Etat hésite entre Toulouse et Montpellier

Les deux métropoles de Toulouse et Montpellier sont en course pour accueillir la nouvelle cour administrative d’appel. En 2018, la ministre de la Justice Nicole Belloubet avait annoncé avoir donné son accord pour la création d’une neuvième cour administrative d’appel. Le 15 avril, Bruno Lasserre, le vice-président du Conseil d’état était en déplacement à Toulouse dans cette optique. S’il dit « ne pas encore avoir toutes les cartes en main pour décider », il s’est aussi rendu à Montpellier le 19 avril avec pour objectif de prendre une décision « d’ici la fin du mois ».

Jusqu’à présent les jugements administratifs en appel étaient redirigés vers la cour de Bordeaux pour le tribunal administratif (TA) de Toulouse et vers celle de Marseille pour Nîmes et Montpellier. « Ces deux cours font parties des plus chargées, en particulier celle de Marseille, qui est la plus importante de France en volume » explique Bruno Lasserre.

Cette nouvelle cour devrait voir le jour entre avril et juillet 2021. Elle sera composée de quatre chambres. Elle délestera le TA de Marseille de deux de ses chambres d’appel. Celui de Bordeaux se verra transférer une chambre vers cette nouvelle cour. Une nouvelle chambre sera créée à cette occasion. Cela entraînera la création d’une dizaine d’emploi partagés entre magistrats et greffiers.

« Rapprocher le justiciable de sa cour d’appel »

« La carte juridictionnelle pour la justice administrative n’est pas optimale », constate le vice président du Conseil d’Etat. Dans ce sens, la première raison évoquée à la création de cette cour est de « rapprocher le justiciable de sa cour d’appel ». Si la ville de Perpignan est également dans la course pour obtenir cette nouvel cour administrative d’appel, ses chances sont minces en raison de sa faible histoire juridique. « Perpignan n’est pas écartée d’office mais son absence de tradition judiciaire ne joue pas en sa faveur » justifie-t’il.

L’autre critère déterminant dans l’attribution de cette cour par le conseil d’Etat est l’aspect immobilier. Le coût, la qualité, la rapidité d’exécution mais aussi l’aspect symbolique du bâtiment seront des facteurs clés dans la décision. « Nous choisirons un projet d’architecture avec une identité forte », évoque Bruno Lasserre. Deux sites sur Toulouse sont privilégiés. Le premier est l’ancien rectorat à réhabiliter situé proche de la préfecture de Haute Garonne. Le second serait à construire place de l’Europe, dans le quartier de Compans-Caffarelli. Verdict dans les semaines à venir.

Rémy Gaubert

Sur la photo : Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’état - DR.