Toulouse. Nouvelle direction chez Centrakor

L’enseigne d’équipement de la maison et de décoration à petits prix Centrakor, dont le siège est à Toulouse, annonce les nominations respectives de Nathalie Grand-Clément et de Philippe Scozzi en qualité de directrice générale et de directeur général adjoint. Tous deux ont pour principale mission d’accompagner Olivier Rondolotto, PDG de l’enseigne, dans son développement stratégique.

Nathalie Grand-Clément est également en charge de la communication et du positionnement de Centrakor, missions qu’elle assure en parallèle de son poste de PDG de Zoé Confetti (marque spécialisée dans la décoration événementielle et les articles de fête). Philippe Scozzi, quant à lui, se concentre sur le suivi et le déploiement du réseau d’adhérents indépendants et assure la coordination des services.