Nouvelle distribution de dividendes pour les actionnaires de l’aéroport Toulouse-Blagnac

Lors de l’assemblée générale qui a réuni mercredi les actionnaires de l’aéroport Toulouse-Blagnac, la totalité des bénéfices de 2016 engendrés par la plate-forme aéroportuaire, soit 7,3 millions d’euros, ont été distribués aux différents actionnaires.

Alors qu’une première tranche de 5,8 millions d’euros avait déjà été votée lors d’une précédente réunion, celle de mercredi a permis d’enterriner une levée de dividendes de 1,5 million d’euros. La proposition de changer la composition du conseil de surveillance, (elle peut varier de trois à quinze membres), n’a en revanche pas été retenue par les différents membres du conseil de surveillanc. Ce dernier est toujours composé de quinze membres. Soit six représentants de Casil Europe, quatre de la CCI de Toulouse, deux de l’État, et enfin, un pour la Région, le Département et la Métropole.