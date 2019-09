Toulouse. Nouvelle gouvernance chez Wiseed

Christophe Azaïs, 49 ans, a été nommé directeur général de Wiseed et Mathilde Iclanzan, 39 ans, arrive en tant que directrice générale adjointe et directrice d’exploitation. Wiseed est une plateforme d’investissement digital, « pionnier » du financement participatif (crowdfunding) en France et née à Toulouse.

La société finance des projets dans de nombreux secteurs dont l’environnement, l’immobilier, les énergies renouvelables, le numérique, la santé, l’alimentation, l’aéronautique, etc. Depuis sa création en 2008, Wiseed a collecté plus de 170 millions d’euros pour plus de 400 projets auprès de 125.000 investisseurs particuliers, et a remboursé 130 projets à hauteur de plus de 60 millions d’euros.