L’agence DDB Nouveau Monde Toulouse change de nom

L’agence de communication DDB Nouveau Monde Toulouse est devenue Tao DDB depuis le 1er janvier. Pour la nouvelle entité, il s’agit d’ajuster son offre aux mutations qu’imposent les mouvements de société et de marché. « Tao DDB, c’est le chemin, la voie, l’entrée réussie dans un nouveau cycle, qui n’est plus le Nouveau Monde attendu mais déjà le monde nouveau en mouvement », précise Béatrice Bouffil, présidente de l’agence.

Côté clients, Tao DDB accompagnera au niveau national la société Actis Isolation dans sa stratégie de communication globale en BtoB et BtoC, le centre commercial Reflets Compans et le centre commercial L’Hippodrome, à Toulouse, pour leur lancement et leur inauguration. Dans le tourisme et la culture, le nouveau site international de Lascaux a également choisi l’agence toulousaine pour son lancement.