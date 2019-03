Cybersécurité. Nouvelles nominations à IMS Networks

Spécialisée dans les infrastructures et services télécoms, IMS Networks, qui emploie soixante quinze salariés, a nommé trois personnes au sein de son équipe de direction et créé une filiale dédiée à la cyberdéfense. La première de ces nominations est liée à la création de la filiale « Cyblex Technologies », dédiée aux sujets de la cyberdéfense et dont le siège est situé à Toulouse-Labège.

Dirigée par Mathieu Rigotto, par ailleurs directeur des activités cybersécurité d’IMS Networks depuis cinq ans, il sera « soutenu par deux senior advisors » : Jean-Luc Koch, président de Carvea Consulting, précédemment président de Devoteam Consulting et de Cesmo Consulting, ainsi que de Sébastien Chaillot, directeur général de Witekio, président-fondateur d’Abisko.

La deuxième nomination concerne justement la business unit Cybersécurité d’IMS qui voit Arnaud Pilon en devenir le directeur général délégué. Auparavant, il était chef de la division de réponse aux incidents de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (Anssi). Enfin, on note la promotion de Nicolas Douville au poste de directeur général délégué de la business unit Réseaux et Télécoms. Il était auparavant depuis 2011 le CTO d’IMS Networks.