Occitanie. Quatre nouvelles pousses incubées chez Nubbo

A la suite d’un appel à candidature lancé en janvier dernier, l’incubateur Nubbo a annoncé les quatre projets sélectionnés parmi les trente et un dossiers reçus. Ces quatre projets vont bénéficier d’un accompagnement personnalisé durant les dix-huit prochains mois. Les quatre projets sélectionnés sont Bioc3, Ephod, Ksaar et Khimera.

Preuve de la grande variété des projets incubés par Nubbo, les start-up sélectionnées sont issues des domaines des biotechnologies industrielles, de l’intelligence artificielle et même du jeu vidéo pour le dernier. Nubbo a pour vocation d’apporter une aide à la fois financière mais également commerciale aux start-ups sélectionnées en proposant un soutien financier de 50.000 euros par projet pendant un an et demi. Si le projet s’avère ambitieux, Nubbo peut prolonger de six mois cet accompagnement avec un doublement de la somme attribuée.