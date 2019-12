Le mercredi 5 février 2020, la CCI Toulouse Haute-Garonne ouvrira ses portes aux collégiens, lycéens et étudiants pour les aider à construire leur projet d’orientation, et leur faire découvrir des métiers avec ceux qui les exercent au quotidien.

Cette opération d’envergure nationale permet aux jeunes d’échanger avec les professionnels du monde de l’entreprise et les principaux acteurs de l’orientation. Au travers des espaces dédiés, les visiteurs pourront bénéficier d’un quiz d’orientation, de démonstrations de métiers, d’entretiens individuels avec des conseillers d’information et d’orientation et rencontrer plus de 150 professionnels mobilisés à cette occasion.

Nuit de l’orientation, le 5 février à la CCI Toulouse Haute-Garonne. Renseignements et inscriptions sur le site des organisateurs.