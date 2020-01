La quatrième édition de la Nuit de la lecture se tiendra samedi 18 janvier 2020, avec des animations qui pourront se dérouler plus largement du jeudi 16 au dimanche 19 janvier.

Cette manifestation nationale, suivie en Occitanie avec plus de 600 événements, invite le public à se rendre dans les bibliothèques et les librairies mais aussi les musées, les centres culturels, les établissements scolaires et universitaires, les hôpitaux, les centres pénitentiaires, etc. Organisé par le ministère de la Culture, l’événement a pour ambition de célébrer, partout et pour tous, le plaisir de lire.

La Médiathèque de Castres, la Librairie Escalire d’Escalquens, la Librairie L’Ouï-Lire à Toulouse, la Médiathèque Grand M à Toulouse, mais aussi la maison d’arrêt de Carcassonne, proposeront des animations, rencontres d’auteurs et ateliers.

La nuit de la lecture, le 18 janvier partout en Occitanie. Plus d’infos : www.nuitdelalecture.fr