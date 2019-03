Michel Pradille, nouveau président d’Occitanie Angels

Occitanie Angels, qui fédère et représente les réseaux de Business Angels en Occitanie autour des deux fondateurs, Capitole Angels à Toulouse et Melies Business Angels à Montpellier, a élu un nouveau président. De ce fait, c’est le président de l’un des deux réseaux qui prend chaque 1er janvier, en alternance, la tête de la fédération régionale. Cette année, c’est donc Michel Pradille, président de Capitole Angels qui succède à Gilles Roche, président de Melies Business Angels, aux commandes

d’Occitanie Angels. Gilles Roche en devient le vice-président.

Michel Pradille, 57 ans, est ingénieur Insa, consultant en développement de PME et membre du réseau Wikane. Son objectif en 2019 sera de développer la fédération régionale en accueillant de nouveaux membres. « Nous souhaitons impulser la création d’autres réseaux d’investisseurs en Occitanie. Dans un premier temps, ils pourront être aidés et incubés par les réseaux locaux. Une fois matures, ils nous rejoindront au sein de la fédération », commente Michel Pradille. « Nous voulons susciter des vocations, notamment chez les trentenaires parce que leurs compétences digitales nous aident à appréhender les projets technologiques et à saisir plus d’opportunités d’investissement », précise encore le Président d’Occitanie Angels.