Occitanie. Après Toulouse, le cabinet Mazars s’implante à Montpellier

Après Toulouse, Rodez ou Albi, le cabinet Mazars s’implante à Montpellier. Depuis le 1er janvier 2019, les cabinets Audit Sud Conseil et Camoin-Perez Associés ont en effet rejoint Mazars permettant au cabinet de couvrir l’ensemble du territoire d’Occitanie. « Nous avons sélectionné et contacté une cinquantaine de cabinets pour leur proposer ce rapprochement. Sur les six ou sept réponses nous avons étudié les dossiers et fait notre choix sur nos deux nouveaux partenaires », explique Erik Flamant, associé Mazars et président de Mazars Occitanie. « Nous partageons la même culture entrepreneuriale avec Audit Sud Conseil et Camoin-Perez Associés ».

Développer le conseil

Désormais la nouvelle entité avec l’intégration des cabinets de Montpellier, trente-quatre personnes et 3 millions d’euros de chiffre d’affaires, affiche 140 collaborateurs répartis sur les différents sites et pèse 12 millions de chiffre d’affaires. « Avec cette nouvelle étape de développement, nous ambitionnons de devenir une marque de référence en matière de conseil et d’accompagnement à forte valeur ajoutée sur les marchés des PME et ETI, secteurs sur lesquels nous sommes absents et dans lesquels nous devons gagner des parts de marché », confirme de son côté Eric Gonzalez, associé Mazars et directeur général de Mazars Occitanie.

Désormais référent de Mazars dans la préfecture de l’Hérault, Nicolas Leonel se fixe deux objectifs : « offrir de nouvelles expertises et une capacité d’intervention à l’international » à ses clients. Le cabinet Mazars souhaite également diversifier son activité selon Erik Flamant. « Nous souhaitons développer l’activité du conseil, elle possède une valeur ajoutée plus importante que l’audit, et proposer à nos clients de nouveaux services comme les ressources humaines ».

Philippe Font

Sur la photo : Nicolas Leonel, DG Mazars Montpellier, Alain Camoin, fondateur de Camoin-Perez Associés, Eric Gonzalez, DG de Mazars Toulouse, Erik Flamant, président de Mazars Occitanie et Michel Dehors, fondateur de Audit Sud Conseil. Crédits : DR