Occitanie. Arterris fait l’acquisition de la PME Oeno Roussillon

Le groupe coopératif Arterris basé à Toulouse annonce le rachat de la société Oeno Roussillon à Perpignan, par le biais de sa filiale Goe Service. Spécialisée dans la fabrication et la vente de cartonnage, d’emballage et de goodies, Oeno Roussillon emploie près de vingt personnes pour un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros. Avec cette acquisition, Arterris veut consolider son activité de distribution et de services de la filière viti-vinicole. Il veut ainsi pouvoir proposer de nouveaux conditionnements, comme le bag-in-box, l’oeno-glace, etc., qui sont autant de produits développés par la société catalane.

Les associés fondateurs cédant leurs parts dans cette opération, la direction opérationnelle de la société a été confiée à Cédric Bonato. La coopérative Arterris fédère plus de 25.000 agriculteurs qui travaillent quelque 350.000 hectares. Le groupe réalise un chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros pour une équipe de plus de 2200 salariés.