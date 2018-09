Occitanie. Cité Hôtels veut s’installer durablement dans le haut de gamme

Depuis 1963, année de sa création à Carcassonne, le groupe Cité Hôtels a bien grandi. Avec au départ un seul établissement, l’hôtel du Donjon situé dans le cœur historique de la cité de Carcassonne, le groupe familial est désormais dirigé par les trois petits-enfants du fondateur : Hadrien, directeur général, Hermine en charge des RH et Adélaïde, qui développe de son côté les événementiels.

L’entreprise gère plusieurs établissements haut de gamme dans la région : Hôtel de la Cité, Me Donjon, et le Mercure à Carcassonne, la Cour des Consuls à Toulouse, ainsi que le domaine de Falgas, dans les Pyrénées-Orientales. Cité Hôtels emploie près de 250 salariés et affiche un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros en 2017. « Notre objectif est de nous développer en région Occitanie et de rester sur le créneau du haut de gamme », assure Hadrien Pujol, 41 ans et PDG du groupe depuis 2014. Il espère espère ouvrir « tous les deux ans » de nouvelles enseignes.

Un nouvel établissement Figeac en 2019

« Nous ne nous interdisons rien : Albi, Nîmes, Montpellier, Collioure… », évoque le dirigeant, à partir du moment que le projet répond aux trois principes qu’il a édictés : s’implanter dans des lieux historiques, privilégier le haut de gamme et capitaliser sur une clientèle extérieure à l’hôtel en développant des restaurants. Comme c’est le cas à l’hôtel de la Cité avec le restaurant étoilé La Barbacane, du chef Jérôme Ryon. Ainsi, en 2019, le groupe Cité Hôtels va rouvrir à Figeac le château hôtel Viguier du Roy. Avec l’ouverture en 2015 de la Cour des Consuls, le groupe s’installe pour la première fois dans une grande métropole avec une offre mêlant à la fois business et loisirs.

« Nous affichons une destination de petits week-ends, même si l’offre est déjà conséquente sur ce créneau », complète Hadrien Pujol qui pointe la concurrence de plus en plus assidue des destinations proches comme l’Espagne, l’Italie ou l’Europe de l’est. L’autre ombre au tableau concerne l’émergence des réseaux sociaux et la concurrence des nouveaux acteurs que sont Booking ou Airbnb. « L’e-réputation nous oblige à sensibiliser les équipes et à former notre personnel axé encore plus sur la relation avec le client », ajoute Hadrien Pujol.

Pour conter ces offensives, le groupe a décidé de se diversifier. Depuis quelques mois, Cité Hôtels a ouvert une galerie d’art consacrée aux artistes locaux à Carcassonne. L’autre aspect concerne sa politique digitale : un community manager a été embauché, et en 2019 une nouvelle plateforme web verra le jour.

Philippe Font

Sur la photo : Hadrien Pujol, PDG du groupe Cité Hôtel qui possède plusieurs établissements haut de gamme à Carcassonne, Toulouse et les Pyrénées-Orientales. Crédits : Hélène Ressayres – ToulÉco.