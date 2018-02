Occitanie. Création du Gart, instance de concertation régionale dédiée aux transports

Suite aux conclusions des États généraux du rail et de l’intermodalité menés en 2016, la région Occitanie a procédé à l’installation du Gart, le Groupement des autorités responsables des transports Occitanie, une instance de concertation dédiée aux transports et aux mobilités. Le Gart est constitué de dix-neuf autorités organisatrices de transport et de la mobilité et départements.

La région Occitanie est la première à mettre en place ce dispositif qui aura pour vocation d’accompagner le déploiement du réseau régional de transports et de soutenir le développement des projets infrastructures stratégiques au service des territoires. Le Gart se réunira deux fois par an en assemblée plénière et traitera notamment de la tarification de la billettique, des nouvelles mobilités, des infrastructures ferroviaires et routières, de l’intermodalité, de la sécurité et de l’accessibilité.