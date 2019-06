Occitanie. Lancement de la 17e édition du prix de la TPE

Créé en 2003, le Prix de la TPE qui fête cette année sa 17e édition, a pour objectif d’offrir davantage de visibilité aux Très Petites Entreprises et valoriser le tissu économique du territoire d’Occitanie. Les sociétés sont invitées à candidater du mardi 23 avril jusqu’au 30 juin 2019. Peuvent postuler les entreprises de moins de dix salariés et existant depuis plus d’un an.

À la clé, les vainqueurs pourront remporter un des cinq prix parmi : « être », « faire », « piloter », « engagement durable » et le « prix TPE ». Une première remise de prix aura lieu sur les six territoires, Est-Hérault, Cœur d’Hérault, Ouest Hérault, Gard, Aude et Haute-Garonne. Puis une grande finale se tiendra le 29 novembre 2019 afin de décerner les cinq prix assortis d’une enveloppe financière.

Plus d’informations sur le site internet : Prix de la TPE