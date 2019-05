Occitanie. Lancement du deuxième observatoire de la communication et du marketing

Le Club de la Com lance la deuxième édition de son observatoire régional de la communication et du marketing. Celui-ci est organisé en partenariat avec l’Institut CPA et le soutien du conseil régional d’Occitanie. Le premier opus avait permis de dresser une première cartographie des professionnels de la communication et du marketing. L’édition 2019 devrait notamment permettre de mieux évaluer le poids de la filière mais aussi son évolution.

Cette enquête s’adresse donc aux acteurs professionnels officiant dans le secteur : les annonceurs, les institutionnels et donneurs d’ordre (collectivités, entreprises, etc.), mais également les agences et les prestataires (consultants, free lance, sous traitants, prestataires, etc.).

Les personnes ou structures sont invitées à répondre à l’enquête du Club de la Com disponible à cette adresse. L’actualité de l’observatoire est également à retrouver sur les réseaux sociaux avec le mot clé : #Obscom.