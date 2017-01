Occitanie. Le groupe Arterris résiste dans un contexte agricole tendu

Un territoire qui va du Gers aux frontières de l’Italie, 756 millions d’euros de chiffre d’affaires, 350.000 hectares de productions végétales, une première place en France pour la collecte de blé dur et de tournesol et pour la multiplication de semences. Depuis sa création en 2009, suite à la fusion d’Audecoop, de la Toulousaine de céréales et du Groupe coopératif occitan, Arterris n’a cessé de grossir. Jusqu’à s’imposer parmi les dix premiers groupes agricoles français. Au fil de ses opérations de croissance externe, le groupe poursuit « la construction de filières d’excellence de l’amont, la production végétale et animale, vers l’aval, les produits transformés », jusqu’à leur distribution via notamment les quarante-cinq magasins Gamm Vert.

Pour doper l’activité de cette enseigne qui génère 43 millions d’euros de chiffre d’affaires, Arterris va progressivement les doter de corners alimentaires. Le premier ouvrira en avril à Gaillac ou Foix et sera suivi d’une quinzaine d’autres à court terme sous la marque Arterris ou sous la franchise "Frais d’ici" que le groupe développe avec InVivo, premier groupe coopératif agricole français.

Le plan de développement d’Arterris, qui doit l’amener à un chiffre d’affaires d’1,5 milliard d’euros d’ici 2015, s’est aussi traduit fin décembre par la fusion avec Sud Céréales. La coopérative du Gard qui réalise 84 millions d’euros de chiffre d’affaires et apporte une collecte de 120.000 tonnes de blé dur, permet au groupe de Castelnaudary de se développer dans le Sud-Est et de « conforter sa position de leader » sur la production de blé dur.

Mais ce rapprochement ouvre aussi la voie d’une réorganisation au sein d’Arterris dans un contexte de « cycle défavorable qui peut durer plusieurs années » selon ses dirigeants. Le groupe, qui a vu son résultat d’exploitation fondre de 9,8 millions d’euros sur l’exercice 2014-2015 à 1,1 million d’euros en 2016, n’est pas épargné par les prix des céréales en chute libre, une consommation atone au plan national et, bien sûr, la crise liée aux épidémies successives d’influenza aviaire qui lui a déjà causé 2 millions d’euros de pertes.

Coup de pouce financier

Pour « gagner en productivité », Arterris va mettre en œuvre un plan d’économie de 5 millions d’euros sur trois ans, dont la moitié portera sur les charges générales et l’autre entraînera « une compression des effectifs ». « Nous n’allons pas faire les choses à la hache. Ce plan va se faire dans la durée en utilisant la pyramide des âges », a précisé Jacques Logie, directeur général d’Arterris. Le groupe coopératif, dont la capacité d’investissement reste de 15 millions d’euros, maintiendra les acquisitions prévues en 2017. Elles restent ses principaux leviers de croissance.

Ses dirigeants ont également décidé d’envoyer « un signal fort » à leurs adhérents mis en difficulté notamment par la baisse des prix des céréales. « Il ne faut pas que les agriculteurs baissent les bras et arrêtent d’investir, explique Régis Serres, président d’Arterris. C’est pourquoi nous avons décidé de leur faciliter l’accès au crédit en prenant en charge la moitié des frais financiers ». Une aide qui porte sur une enveloppe globale d’environ 1 million d’euros.

Johanna Decorse

Sur la photo : Jacques Logie, directeur général (à droite) et Régis Serres, président d’Arterris (à gauche), présentent les résultats de leur entreprise lors d’une conférence de presse à Toulouse. Photos Rémy Gabalda - ToulÉco.