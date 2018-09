En Occitanie, les nominations de l’été 2018

Olivier Giorgiucci à la FRTP

La FRTP, Fédération régionale des travaux publics, a un nouveau président. Le 17 juillet, Olivier Giorgiucci a été élu à la tête du bureau de la FRTP Occitanie. Il remplace ainsi Thierry Le Friant qui a fait valoir ses droits à la retraite au sein de son entreprise et quitte par là-même ses mandats syndicaux.

Directeur départemental dans l’Hérault de Eiffage Travaux Publics Méditerranée ( 55 millions d’euros de chiffre d’affaires, 400 salariés), Olivier Giorgiucci représentera 5000 établissements employant près de 25.000 salariés. Les missions de la FRTP sont de défendre les intérêts des entreprises du secteur et de promouvoir l’investissement public et privé dans les réseaux et les infrastructures. A noter que Frédéric Charmasson a été nommé président délégué de la FRTP Occitanie en charge de la délégation Pyrénées.



Olivia Jeremie, directrice de la Maison de l’Initiative

Depuis le 3 juillet, Olivia Jeremie, 41 ans, a été nommée ce mardi directrice générale de La Maison de l’Initiative. Elle succède ainsi à Monique Dufresne qui a dirigé l’entreprise partagée pendant douze ans. Cette dernière a décidé de passer la main tout en conservant des fonctions opérationnelles au sein de la Scop.

Titulaire en 2017 d’un master en management et gestion d’entreprises à Toulouse Business School, Olivia Jeremie a intégré la même année la Maison de l’Initiative. Auparavant, elle a dirigé entre 2014 et 2017 un établissement de formation des apprentis d’Auteuil en Occitanie. Dans son parcours professionnel Olivia Jeremie a également été conseillère emploi formation insertion auprès de jeunes en rupture avec le schéma scolaire classique.

Philippe Raynaud succède à Annie Darmon à la DFCG

L’Association des directeurs financiers et contrôleurs de gestion a un nouveau président régional. Philippe Raynaud, 52 ans, secrétaire général du groupe Irrijardin succède à 52 ans à Annie Darmon à la tête de Midi-Pyrénées. Membre depuis 2013, Philippe Raynaud a été lauréat du trophée « Finance& gestion » décerné par la DFCG et s’est ensuite largement investi dans l’association.

Il souhaite y créer un pôle management de la performance (contrôle de gestion) et continuer à mener les réflexions sur la fonction du DAF (directeur administratif et financier) à temps partagé. Passé par l’aéronautique (Technofan) et la logistique (LPR), Philippe Raynaud a intégré Irrijardin en 2005 comme directeur administratif et financier, avant d’être promu secrétaire général du groupe en janvier 2018. La DFCG compte près de 230 membre et organise une trentaine de manifestations par an.

